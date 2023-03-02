انطلاق مهرجان ربيع بريدة

البلاد ـ بريدة

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان ربيع بريدة 44، في متنزه القصيم الوطني ببريدة على طريق الأسياح، الذي يستمر لمدة 10 أيام بمشاركة عدة جهات حكومية بمنطقة القصيم، ويتخلله عدد من الفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان أحمد بن يحيى اليحيى، أن المهرجان يحتوي على حزمة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، والمحال التجارية، والأسر المنتجة، والألعاب وعربات الفود ترك، والمسابقات الثقافية والترفيهية، بتصريح من الهيئة العامة للترفيه، لافتاً الانتباه إلى أن المهرجان يحظى هذا العام بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الخيرية، وبإشراف عام من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وبين اليحيى، أن المهرجان سوف يشهد العديد من الفعاليات والمسابقات والعروض، حيث بدأت اللجان العاملة منذ وقت مبكر على تنفيذ الخطط وتجهيز المرافق وفقًا للسلامة العامة، وتحقيق تطلعات المشاركين وزوار المهرجان.