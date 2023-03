السعودية وجـهـة أولــى لـريـادة الأعــمال

البلاد – الرياض

في إطار البيئة المحفزة لأصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية والابتكارات، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، تتنافس أكثر من 500 شركة خليجية ومحلية في عرض تجاربها بعالم ريادة الأعمال أمام زوار ملتقى “بيبان 23″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، خلال الفترة من 9-13 مارس الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “فرص تصنع الريادة”.

يهدف الملتقى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وإبراز إنجازاتها، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، كما تفتح هذه المشاركة الكبيرة مجالا واسعا من الفرص الاستثمارية، والاستفادة من التجارب الريادية العربية والإقليمية والدولية الناجحة، إضافة إلى تبادُل الخبرات بين القائمين على تطوير القطاع ومناقشة تحدياته، والتعرف على الفرص التمويلية المتاحة والبدائل، وأنسب الحلول لمواجهة التحديات وتشجيع الابتكار؛ لتعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية.

وتتنوع مشاركات تلك الشركات في مجالات: الحلول اللوجستية، والأسواق الإلكترونية، وتطوير المتاجر، والمسرعات وحاضنات الأعمال، وكذلك بمجال التجارة الإلكترونية، وحلول الدفع، والحلول التقنية، والتسويق الرقمي ومنطقة المُمكّنين، والتقنيات الحديثة، والجهات الحكومية في ركن مجلس التجارة الإلكترونية. ويسعى الملتقى إلى تمكين رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها؛ لتعزيز نمو مشاريعهم التجارية، وليكونوا جزءاً من استراتيجية التحول نحو ريادة الأعمال والتفكير خارج النمط التقليدي للمشاريع التجارية.

وسيساعد ملتقى “بيبان 23” في توفير المزيد من الفرص الريادية بين القطاعات المختلفة من تكنولوجيا ومعلومات وتجارة إلكترونية، وتبادُل الأفكار والخبرات وعرض حلول النمو والاستدامة في القطاع.

مسابقات وجوائز

أطلق ملتقى “بيبان 23” 13 مسابقة وهاكاثون بجوائز تفوق قيمتها 10 ملايين ريال؛ بهدف تحفيز الشركات الناشئة لإبراز المشاريع الريادية، والإسهام في تطوير وبناء حلول مبتكَرة تعالج التحديات المختلفة. وتشمل الجوائز: جائزة كأس العالم لريادة الأعمال، وجائزة الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز لريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة، وجائزة She is next ، ومسابقة KPMG السنوية، وإطلاق مسابقة Women in tech، بالإضافة إلى إعلان جائزة “ابتكر” السنوية. كما تتضمن المسابقات: تحدي رقمنة تجربة العميل في القطاع العقاري، وإطلاق تحدي الأمن السيبراني ، ومسابقة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وحرب الروبوتات، ومسابقة “عزومة”، والبحث عن الروبوت من خلال العالم الافتراضي في مراكز ذكاء، وميدان للبرمجة، وتضم الهاكاثونات إقامة هاكاثون الروبوتات، وهاكاثون سايبرثون ذكاء.

