الرياضة الثلاثاء المقبل.. انطلاق النسخة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين

الرياض- البلاد

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية عن إطلاق النسخة الرابعة لبطولة الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين للعبة FIFA 23 يوم الثلاثاء المقبل في مقر Saudi Esports Arena في المدينة الإعلامية بمدينة الرياض. ويشارك في البطولة 16 نادياً من أندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقام البطولة بنظام التصفيات وذلك بتوزيع الأندية على مجموعتين، تضم كل مجموعة 8 أندية، حيث يصل 4 فرق من كل مجموعة للأدوار النهائية، حيث يقام دور المجموعات خلال يومي 7 و 8 من مارس الجاري، فيما يقام دور النصف النهائي في الحادي عشر، والدور النهائي في الثاني عشر من ذات الشهر. وأعرب مدير إدارة الرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران عن سعادته بعودة منافسات النسخة الثالثة من بطولة الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين. وقال: “بطولة الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين هي النسخة الإلكترونية لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث نرى في كل سنة سعي العديد من الأندية السعودية لوضع بصمة ومكانة لها في عالم الرياضات الإلكترونية، حيث تزيد شعبية الرياضات الإلكترونية مع كل نسخة”، مضيفاً أن لعبة فيفا 23 هي أحد أكثر الألعاب شعبية في المملكة، حيث تشهد في كل سنة بروز وتألق لاعبين محليين يتنافسون بمستويات عالمية. يذكر أن لقب النسخة الماضية حققه نادي الاتحاد من خلال لاعبه مساعد الدوسري، فيما جاء في المركز الثاني نادي النصر من خلال لاعبه محمد فوزي، وجاء ثالثاً نادي الاتفاق من خلال لاعبه ياسر العتيبي.