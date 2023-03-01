وزير الدفاع يلتقي نظيره البريطاني ويوقعان إعلان نوايا بشأن مشاركة المملكة في برنامج القدرات الجوية المستقبلية

الرياض : البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، معالي وزير الدفاع البريطاني بين والاس .

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وسُبل تعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها .

كما وقع سمو وزير الدفاع، ومعالي وزير الدفاع البريطاني، إعلان نوايا بشأن مشاركة المملكة العربية السعودية في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (FCAS)، والذي يتضمن تحديد رؤية شاملة ومشتركة للشراكة المستقبلية لعمليات القتال الجوي والبحث في الشراكة التي توفر احتياجات القدرات المطلوبة وتحديد مشاريع المشاركة الصناعية ومشاريع البحث والتطوير المشترك .

حضر اللقاء وتوقيع الإعلان من الجانب السعودي معالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والرئيس التنفيذي للبرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي اللواء الطيار الركن عبدالله بن محمد الربيعة، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة .

فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة السيد نيل كرمبتون، وكبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط الفريق مارتن سيمبسون، والمدير العام للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي السيدة أفريل جوليفي، والملحق العسكري البريطاني لدى المملكة العميد جيمي بيغوت، والسكرتيرة الخاصة لوزير الدفاع البريطاني السيدة ميري ديفيس، والمستشار الخاص لوزير الدفاع البريطاني السيد بين موريس .