هل ينتقل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان؟

تضاربت الأنباء حيال عرض تقدّم به نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع المصري محمد صلاح (30 عامًا) من ليفربول الإنجليزي.

وسائل إعلام تحدثت أن النادي الباريسي تواصل مع محيط صلاح المرتبط بعقد مع ليفربول إلى 2025 وبراتب أسبوعي يقارب 480 ألف دولار.

في المقابل ذكرت تقارير أن باريس سان جيرمان ليس مهتمًا في الأساس بالحصول على خدمات صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت منصة “كوت أوفسايد” إن باريس يولّي اهتمامه حاليًا بالتعاقد مع المواهب الشابة، ولا ينظر إلى صلاح الذي يقترب من عامه الـ31.

طالع أيضًا.. (فيديو) أهداف مباراة ريال مدريد وليفربول 5-2



في حين ذكرت منصة “فوتبول إنسايدر” من مصادرها أن باريس سان جيرمان يجهز عرضًا خرافيًا لجلب صلاح إلى ملعب “حديقة الأمراء”.

ويمر صلاح بأسوأ معدّل تهديفي منذ التحاقه بصفوف ليفربول عام 2017. حيث سجّل 8 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي بعد 25 جولة.