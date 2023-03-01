مفاجأة.. الصين ترجح تسرب كورونا من مختبر عسكري أمريكي

البلاد- وكالات

استنكرت متحدثة الخارجية الصينية، ماو نينغ، ما وصفته بـ”إثارة واشنطن مجددا مزاعمها حول تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني”، ورجّحت تسرّبه من مختبر عسكري في فورت ديتريك بولاية ماريلاند الأمريكية.

وقالت: “يجب على الولايات المتحدة احترام العلم والحقائق، والتعاون مع منظمة الصحة العالمية في أسرع وقت ممكن، ودعوة الخبراء الدوليين لإجراء الأبحاث، وتبادل نتائج البحوث مع المجتمع الدولي”.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت نينغ إن الصين تعارض بشدة أي تلاعب سياسي في قضية أصل فيروس كورونا، ودعت الولايات المتحدة إلى التوقف عن تسييس هذا الموضوع.

وجاء تعليق نينغ على خلفية اتهامات أمريكية للصين بالمسؤولية عن تفشي كورونا عبر مختبرات ووهان، ومؤخرًا صريح مدير “إف بي آي”، كريستوفر راي، بأن “الفيروس على الأرجح تسرب نتيجة حادث محتمل في أحد مختبرات ووهان” الصينية.

كما اتهم راي الحكومة الصينية بمحاولة عرقلة الجهود الأمريكية للتحقيق في منشأ الوباء.

وأضاف: “تبذل الحكومة الصينية قصارى جهدها لإفشال وعرقلة جهود حكومتنا وشركائنا الأجانب”.