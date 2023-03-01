«كورالا» تستعد لإطلاق تسع حفلات غنائية

البلاد ـ جدة

كشف الدكتور بندر سامي عرب مؤسس ورئيس فرقة “كورالا” عن إقامة 9 حفلات في مواعيد ثابتة حتى ديسمبر 2023، تَأْكِيداً على التزام الفرقة في تقديم حفل طربي شهري، تم إعلان مواعيدها بشكل واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تأكيد على الرغبة الكبيرة في مواصلة النجاح وتحقيق الاستدامة لأحد الفنون المهمة. ويٌرجع بندر عرب ـ الحاصل على الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية ـ السبب وراء إطلاقه فرقة “كورالا” إلى أن الكورال من فنون الأداء الجماعية التي توظف فيها أصوات الفريق بمختلف درجاتها الصوتية لتكوين نسيج صوتي موحد، ومتكامل ذي أبعاد لا يستطيع الصوت المنفرد الوصول لها، لذلك يشعر المتلقي بمتعة أكبر عند سماع الأداء الكورالي لأغاني منتشرة ومعروفة.

ويقول: “جمعت الفرقة مجموعة من الهواة الشغوفين بالموسيقى والغناء، يدربهم مايسترو محترف هو الدكتور كريم عبدالعزيز، أستاذ الموسيقى العربية بجامعة الإسكندرية، وهدفها تقديم الغناء الطربي بحفل جماهيري كل شهر، وقد اختارت الفرقة اسمها “كورالا” من النغمة الموسيقية السادسة في السلم الموسيقي “La” والتي يطلق عليها في السلم الموسيقي الغربي “A” وهي النغمة الوحيدة التي يستطيع أي مخلوق ناطق أن ينطق بترددها الصوتي، بينما بقية النغمات قد تكون موجودة عند بعض المخلوقات، ولا يستطيع البعض الآخر أن ينطقها”، مؤكداُ أن ذلك” يعطي نوعين من التفرد للاسم المختار، الأول إن الفرقة تريد أن توجد التناغم بين الأرواح من خلال تقديم الغناء بطريقة تقع في قلوب وأذهان الكل دون استثناء، والثاني أننا اخترنا النغمة الأولى على السلم الموسيقي لتفردنا كأول مشروع تجاري خاص يقدم الغناء الجماعي فقط في حفلاتنا الرسمية الشهرية”. يشار إلى، أن فرقة “كورالا” الطربية السعودية، واكبت احتفالات المملكة بيوم التأسيس بعرض مجموعة من الأغاني الوطنية التراثية، تصدرتها رائعة “وطني الحبيب” لصوت الأرض طلال مداح، وذلك خلال حفلها الثالث على مسرح ذا كلوب بحديقة الشلال بجدة.