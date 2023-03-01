فوائد لنبات البابونج.. الغذاء والدواء تكشف: حساب السعرات الحرارية والتحكم في الوزن

البلاد ـ الرياض

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، كيفية التحكم في الوزن من خلال العمل على توازن السعرات الحرارية، لافتةً إلى أن السعرات الحرارية تتحكم في إنقاص أو زيادة الوزن أو المحافظة على الوزن المثالي.

وبيّنت الهيئة أن ذلك يأتي بالعمل على توازن عدد السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم من الطعام، مع عدد السعرات التي تستهلكها وظائف الجسم الطبيعية والنشاط اليومي للفرد.



وأوصت للحفاظ على الوزن بأن يكون عدد السعرات الحرارية الناتجة من الطعام مساوياً لعدد السعرات المستهلكة، وأن يكون أكثر منها في حالة الرغبة في زيادة الوزن، أما في حالة الرغبة في إنقاص الوزن، فيُنصح بأن يكون أقل من السعرات المستهلكة.



إلى ذلك عددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فوائد استخدام نبات “البابونج” خاصة في تخفيف أعراض القلق، بالإضافة إلى الحالات التي يتعارض معها صحياً. وأكدت الهيئة، أن نبات البابونج يُساهم في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وانتفاخات البطن، وكذلك تخفيف أعراض القلق، والمساهمة في تخفيف الأرق واضطرابات النوم. ونوهت بأن البابونج الذي يُعد نباتاً عشبياً ينتمي إلى الفصيلة النجمية، ويحمل أزهاراً بيضاء يتوسطها اللون الأصفر، يُحذر استخدامه ممن يعانون من الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع، لأنه مضر بالنسبة لهم، مع ضرورة عدم إكثار المرأة الحامل منه. وأضافت أنه استخدام البابونج قد يتعارض مع الأدوية أو الأعشاب التي قد تسبب النعاس، فيزيد من حدته، وكذلك مع أدوية منع الحمل، فيقلل من فاعليتها، كما أنه قد يتعارض مع الأدوية المسيلة للدم عند الإكثار من تناوله، فيزيد من خطر النزيف.