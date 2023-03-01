ضبط موقع لتجهيز المأكولات بمواد فاسدة

البلاد ـ جدة

أسفرت الحملة الميدانية التي نفذتها أمانة جدة في حي الصفا أمس عن رصد موقع لإعداد الوجبات وسط القاذورات والحشرات حيث تبين أن الموقع جرى استغلاله لتوزيع المأكولات لفروع مطعم شهير.

وأوضحت أمانة جدة أن الفرق الرقابية رصدت موقعاً جرى استغلاله من قبل مطعم معروف حيث يتم إعداد الوجبات داخل الموقع باستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، بالإضافة إلى انتشار الحشرات وتدني مستوى النظافة حيث يجري إعداد الأطعمة بطرق مخالفة وغياب تام لكافة الاشتراطات الصحية وإعداد وتخزين المأكولات بجوار مجرى الصرف الصحي.

وأكدت أمانة جدة استمرار حملاتها لرصد ومتابعة المخالفات بنطاق 16 بلدية فرعية مثمنة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات940.