«شاطئ السيف».. رمال ذهبية تستقطب الزوار

البلاد- جدة

يعد “شاطئ السيف” الواقع جنوب محافظة جدة، أحد أجمل الشواطئ بالمنطقة الغربية الذي يتميز بطبيعته الخلابة والساحرة والممتد لما يزيد عن ثلاثة كيلومترات، كما يعد متنفساً عاماً لأهل المحافظة والعاصمة المقدسة لقرب مسافته ولزواره من مختلف مدن المملكة.

ويتميز “شاطئ السيف” أحد المعالم السياحة في المملكة بطبيعته الخلابة ورماله الناعمة ومياهه الصافية، بالإضافة إلى تواجد كافة الخدمات، مما جعله واجهة مميزة لسكان المحافظة والسياح، كما يتميز بطبيعة بالأشجار وبالمسطحات الخضراء التي تزيد جمال المكان، وتمنح الزوار مزيداً من المتعة، إذ توفر المنطقة جميع الخدمات الضرورية لكل مصطاف، كما توفر دورات مياه بالنظام الذكي.

وعبر زوار شاطئ السيف، عن سعادتهم بتواجدهم في الموقع، مؤكدين حرصهم على المجيء للكورنيش لما يشكله من نموذج رائع بتصميمه الفريد ومرافقه المتنوعة خاصة وأن الكورنيش الجنوبي للمحافظة كان في حاجة لمثل هذا الشاطئ، حيث أصبح يخدم شريحة كبيرة من سكان جدة وخاصة جنوبها وأيضا لسكان العاصمة المقدسة.



وخصص بشاطئ السيف لمحبي الاسترخاء على الرمال البيضاء، مظلات تحجب أشعة الشمس المباشرة عند الجلوس في الأماكن المخصصة، كما يتيح الشاطئ الفرصة للسياح بتجربة ركوب الخيل والتقاط أروع الصور التذكارية، ولعشاق السباحة والغوص أتيحت لهم فرصة ممارسة هوايتهم بكل أمان وبتجهيزات عالية المستوى لتجنب الأخطار التي قد تحدث بشكل طارئ، كما خصصت مواقع لبيع الوجبات السريعة.

ويحتوي الشاطئ على عدد كبير من الإطلالات المبهرة، وملامح الجمال العظيمة، يمكن التمتع بمشاهدة المياه الكريستالية الصافية التي تعكس السماء الزرقاء الصافية الجميلة، والاستمتاع بالمشي على الرمال الذهبية الناعمة ما يجعله وقتاً مميزاً في رحلة ممتعة ووقت مميز.