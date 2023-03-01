اليوم الأربعاء.. مستجدات كورونا بالمملكة وحول العالم

الرياض- جدة- البلاد: وكالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، احصائية كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كاشفة عن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بانخفاض 14حالة عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 829,554 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة، بارتفاع 3 حالات عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 816,776 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، مقابل صفر حالات وفاة أمس، ليصبح الرقم الإجمالي للوفيات 9,615 .

ونوهت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة 3,163 حالة.

وحول العالم، أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 675 مليونًا و150 ألف إصابة اليوم الأربعاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 675 مليونا و161 ألفًا و575.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 6 ملايين و870 ألفا و870 ألفًا و778.

يُشار إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

نصائح

– احصل على التطعيم والتزم بالإرشادات المحلية بشأنه.

– حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنّب الحشود والمخالطة اللصيقة.

– ارتدِ كمامة مناسبة عندما يتعذّر عليك تطبيـق تدابيــر التباعد البدني وعندما تكون في مكان سيّئ التهوية.

– نظّف يديك بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

– غطِ فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وتخلّص من المنديل الورقي المستعمل على الفور ونظّف يديك بانتظام.

– إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد-19 أو أظهرت نتائج الاختبار إصابتك به، فاعزل نفسك عن الآخرين حتى تتعافى من المرض.

ويعتبر الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 عامًا أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.