إشحن هاتفك في 5 دقائق .. تقنية جديدة  تعرف عليها

البلاد- متابعات

كشفت شركة Redmi، وهي إحدى الشركات الفرعية لشاومي Xiaomi الصينية، عن تقنيتها الجديدة للشحن السريع التي يمكنها شحن الهاتف بشكلٍ كامل في أقل من خمس دقائق.

وعرضت الشركة تقنية الشحن السريع الجديدة بقوة 300 واط في فيديو نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية (وايبو) Weibo، إذ عرضت التقنية على نسخة معدلة من هاتفها Note 12 Discovery Edition تعمل ببطارية بقوة 4,100 ميلي أمبير/ الساعة بدلاً من 4,300 ميلي أمبير/ الساعة.

واستطاع الشاحن المعروض في الفيديو شحن نصف بطارية الهاتف في دقيقتين. وفي غضون خمس دقائق وصلت البطارية إلى 100%، وهي سرعة شحن قياسية تُعتبر الأسرع في عالم الهواتف الذكية حتى الآن.

وتتغلب التقنية الجديدة على الرقم القياسي السابق للشركة في شحن النسخة الأصلية من هاتف Note 12 Discovery Edition في تسع دقائق بقوة 240 واط.

وتفوق هذه التقنية أيضًا سرعات الشحن التي طرحتها الشركات الصينية الأخرى، ومنها هاتف Realme GT3 الذي أُعلن عنه اليوم والذي باستطاعته الشحن في أقل من 10 دقائق.

ولم توضح الشركة موعد طرح تقنية الشحن الجديدة، لكن من المحتمل إطلاق الميزة مع هواتفها الجديدة القادمة خلال العام الحالي.

تعمل تقنية الشحن السريع في الهواتف عن طريق زيادة كمية الطاقة التي تتدفق من الشاحن إلى البطارية. وعادةً ما توفر الشواحن التقليدية إخراجًا منخفضًا من الجهد والتيار الكهربائي يستغرق عدة ساعات لشحن البطارية بالكامل. ومن ناحية أخرى، توفر تقنية الشحن السريع إخراجًا أعلى من الجهد والتيار الكهربائي، مما يسمح بتدفق المزيد من الطاقة إلى البطارية بمعدل أسرع.

وتعمل التقنية عن طريق ضبط إخراج الجهد والتيار الكهربائي للشاحن لمطابقة احتياجات البطارية. وهذا يضمن شحن البطارية بطريقة آمنة وفعالة دون احتمال التسخين الزائد أو التلف. كما تتضمن تقنية الشحن السريع ميزات مثل الحماية من الجهد والتيار الزائدين، والتحكم في درجة الحرارة، لمنع تلف البطارية أو الهاتف نفسه.

من الجدير بالذكر وجود أنواع مختلفة من تقنية الشحن السريع المتاحة في الهواتف، ومن ذلك Qualcomm Quick Charge و OnePlus Warp Charge و Huawei SuperCharge وغيرها. تحتوي كل تقنية على ميزات ومواصفات فريدة، لكنها تعمل جميعًا بالمبدأ نفسه لتوفير إخراج أعلى من الجهد والتيار الكهربائي لشحن البطارية بشكل أسرع.