أمطار بأربع محافظات بمنطقة مكة

البلاد ـ جدة

حذّر الدفاع المدني من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على 4 محافظات بمنطقة مكة المكرّمة، اعتباراً من اليوم، وتشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرّمة، وتشمل “الليث، القنفذة، جدة، وخليص اعتباراً من اليوم الأربعاء.

ودعا الدفاع المدني، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته. إلى ذلك أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن شرورة سجلت أمس أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية، فيما سجلت حائل وعرعر وطريف أقل درجة حرارة 8 مئوية.

وفي سياق حالات الطقس قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: تتكون السماء من نجوم ومجرات وسدوم وكواكب، مُشِيراً إلى أن العرب قسّموا النجوم لقسمين: “شمالية “شامية”، وجنوبية “يمانية”، وهي لا تتحرك من مكانها، لأنها تقع فوق مركز محور دورانها.