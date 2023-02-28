المرأه 5 خطوات لروتين العناية بالبشرة في رمضان!

تتأثر البشرة احيانا خلال صيام شهر رمضان ، ولكن هناك عدة طرق مفيدة للحفاظ عليها، فلا شك أن الحفاظ على البشرة أمر ضروري، لذا يجب ترطيب البشرة أثناء نهار رمضان لمنع التجاعيد وحتى يساعد على نعومتها وترطيبها وتغذيتها، وللحصول على بشرة نضرة ومشرقة إليكِ عزيزتي هذه النصائح: 1/ تنظيف البشرة يمكنك التخلي عن غسول البشرة الذي يحتوي على الصابون واستبداله بعسل النحل الذي يحتوي عل نسبة مرتفعة من المضادات الحيوية التي تعمل على قتل البكتيريا، كما يعمل على تنظيف البشرة وتغذيتها وترطيبها. 2/ الترطيب ترطيب الوجه ببعض الزيوت المناسبة للبشرة للوقاية من ظهور التجاعيد مثل زيت الجوجوبا و وزيت لبان الذكر. 3/ شرب الماء من الإفطار إلى السحور في رمضان إحرصي دائمًا على شرب الماء بكثرة بين فترة الإفطار إلى السحور، واجعلي هذا الأمر خطوة رئيسية في يومك، فلا شك أن الماء سر الحياة وهو من الأمور الضرورية لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف في رمضان. 4/ أخذ قسطٍ كافٍ من النوم من أساليب العناية بالبشرة في رمضان لا يجب تقليل ساعات النوم عن 8 ساعات مهما كان السبب، فلا شك أن الجسم له ساعات محددة للراحة، كما نجد أن الاهتمام بالنوم وعدم السهر يجعل البشرة نضرة خالية من التجاعيد. 5/ تناول الأطعمة الصحية المفيدة من أساسيات العناية بالبشرة في رمضان الاهتمام بالطعام الصحي، فلا يجب الإغفال عن تناول الطعام المليء بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المفيدة في رمضان، فلا شك أن شحوب الوجه يزعج أي سيدة، لذا يجب أن نهتم بجميع الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على العناصر المفيدة مثل الخضراوات والفواكه.