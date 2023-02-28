4 جلسات تناقش دور الرياضة الجامعية في دعم رياضة الوطن

البلاد- الرياض

رحب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية خلال افتتاحه للقاء دور الرياضة الجامعية في دعم رياضة الوطن(الشراكة مع الاتحادات واللجان الرياضية السعودية) بالحضور، معبراً عن أمله أن يكون اللقاء انطلاقة لشراكات تؤدي إلى مزيد من التطوير والتوسع في الرياضة الجامعية، وأن يحمل في طياته وأوراق عمله الحلول والنتائج المرجوة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للاتحاد والنتائج السريعة للانطلاق نحو آفاق أوسع في مجال الرياضة الجامعية.

وقد انطلقت الجلسة الأولى للقاء الذي عقد أمس في الرياض وعنوانها “الرياضة الجامعية محلياً ودولياً” بكلمة لرئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ليونز إيدر، أكد من خلالها أنهم يركزون في الاتحاد على الاستثمار في طلاب وطالبات الجامعات حول العالم، على صعيد الثقافة الرياضية، وقيم المنافسة، وتنمية الموهبة، وتطوير المهارة، مبيناً جهود الاتحاد الدولي في نشر وتطوير الرياضة الجامعية.

ثم تحدث الدكتور خالد المزيني عن أهمية الرياضة الجامعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مشيراً في هذا الصدد إلى أرقام وإحصاءات البيئة الجامعية في مختلف مناطق المملكة والمتمثلة في عدد الجامعات الحكومية في كل منطقة والجامعات والكليات الأهلية ومؤسسات التعليم العالي، مبيناً أن عدد الطلبة الجامعيين في المملكة بلغ قرابة 2 مليون طالب وطالبة،نسبة الذكور منهم 51 % والإناث 49 %، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين ببرامج الدبلوم والبكالوريوس 427 , 977 طالباً وطالبة، فيما بلغ العدد للملتحقين بالدراسات العليا 41.509 طلاب وطالبات.

وأوضح أنهم في اتحاد الجامعات أعادوا صياغة الأهداف الاستراتيجية للاتحاد لتتواءم مع أهداف رؤية المملكة2030 ، مشيراً في هذا الصدد لمرتكزات الاتحاد الاستراتيجية والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030 وهي زيادة نسبة المشاركين في الأنشطة البدنية والترويحية والتنافسية في الجامعات ورفع مستوى المشاركة الدولية بما يلائم مكانة وإمكانات المملكة وتعزيز العمل المؤسسي وبناء القدرات.

واستعرض المزيني الأنشطة والبرامج والإنجازات التي حققها اتحاد الجامعات والدور الكبير خلال الفترة الماضية في تطوير الرياضة الجامعية وخصوصاً في الثلاث سنوات الأخيرة، وقال: “الاتحاد دعم بطولات جامعية قائمة، واستحدث أخرى، لمواكبة رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها في هذا الصدد، بتطوير البيئة الرياضية في جامعاتنا للجنسين، لمنح طلابنا وطالباتنا فرص حقيقية ليكونوا من نخبة الرياضيين محلياً ودولياً ، كما استعرض خريطة الأنشطة للموسم الـ١٣ لبطولات الاتحاد، ومبادرة تطوير الأنشطة البدنية في الجامعات وخاصة الفتيات ، إضافة إلى العديد من الحلول لكيفية إسهام البيئة الرياضية الجامعية في دعم رياضة الوطن.

بدوره، تحدث المدير العام الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية باولو فريرا عن الحركة الرياضية الجامعية الدولية والأحداث الرياضية للاتحاد، مستعرضاً دورات الألعاب العالمية الجامعية والمنتسبين للاتحاد الدولي ” الفيزو ” وكيفية إدارة هذه الألعاب وسط منظومة تتسم بالتعاون مع أكثر من ٤٠ ألف جامعة من مختلف دول العالم ، مبيناً الأحداث الرياضية التي قدمها الاتحاد منذ عام ١٩٥٩ م وحتى عام ٢٠٢٠ م، والتي تمثلت في البطولات والرياضات التي تضمها.

وناقشت الجلسة الثانية تطوير البطولات الرياضية الجامعية الوطنية، وتحدث خلالها رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان وعميد شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور منيرة المقرن، وترأسها رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الجامعات الدكتور علي جباري، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين اللجنة الأولمبية والجامعات من خلال الاتحادات التابعة للجنة واتحاد الجامعات، إذ ستكون الشراكة حجر زاوية لتحقيق الحلم، بصناعة جيل رياضي مثقف ومؤسس أكاديمياً وفنياً.

كما تحدث رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني عن أهمية الرياضة الجامعية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مشيراً في هذا الصدد إلى نشاطات وبرامج الاتحاد الهادفة لتحقيق التكامل مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية.

وفي الجلسة الثالثة وعنوانها استضافة البطولات الجامعية الدولية التي ترأسها الدكتور خالد المزيني

اتفق المتحدثون والحضور في المناقشة على ضرورة إشراك “القطاع الخاص” كطرف ثالث مهم إلى جانب الاتحادات التابعة للجنة الأولمبية واتحاد الرياضة الجامعية لضمان تطوير الرياضة الجامعية الوطنية عبر استضافة المملكة لبطولات جامعية دولية.

فيما ترأس أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور عبدالإله الصلوي الجلسة الرابعة التي ناقشت نشر وتطوير الألعاب الرياضية الحديثة وتحدث خلالها رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم زارع ورئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي ، وقدما تعريفاً مختصراً للرياضتين وكيفية ممارستها وأساسياتها وفوائدها وأنواعها وبرامجهما المختلفة، ومناقشة إمكانية إدراجها ضمن الرياضات الجامعية واستضافة ونشر بطولاتها في مختلف الجامعات بمختلف مناطق المملكة.

وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس اتحاد الجامعات الدكتور خالد المزيني أعضاء فريق عمل من منسوبي الاتحاد كُلفوا بالتواصل مع المهتمين والرياضيين وذوي العلاقة برياضة الوطن، واستقبال مقترحاتهم وأفكارهم لصياغتها كتوصيات لهذا اللقاء.