286 ملياراً استثمارات الأجانب بالسوق السعودية

البلاد – جدة

ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 23 فبراير إلى 10.45 % من إجمالي السوق مقارنة بـ 10.42 % بنهاية الأسبوع السابق له، حيث بلغت قيمة ملكيتهم دون أرامكو 286.52 مليار ريال.

كما ارتفعت ملكية المستثمرين الخليجيين إلى 48.5 مليار ريال لتصل إلى 1.77 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو.

وتبلغ نسبة استثمارات الملاك الأجانب المؤسسين (بدون أرامكو) نحو 1.58 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال نفس الأسبوع، ما يعادل قيمة 43.3 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

من جهة ثانية يترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق إعلان الشركات السعودية عن النتائج المالية السنوية للعام المالي 2022م، خلال المهلة المُحددة حتى 31 مارس القادم.