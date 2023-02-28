هذا المشروب ينظف الجسم من السموم !

تعتبر بذور الشيا من المصادر الغنيّة بالألياف، ما يجعل من هذا المشروب في غاية الأهميّة للجهاز الهضمي، كما يحتوي على العديد من الفوائد التي تجعله من أهم مصادر مضادات الأكسدة التي تفيد صحة الإنسان عبر تحييد الجزيئات التفاعلية المعروفة باسم الجذور الحرة، والتي يمكن أن تتلف مركبات الخلايا إذا تراكمت في الجسم. ومن المعروف أن أي ضرر في الجذور الحرة يساهم في أمراض مثل السرطان.
ومن أبرز مضادات الأكسدة الموجودة في الشيا هي حمض الكلوروجينيك وحمض الكافيين والميريسيتين و الكيرسيتين والكامبفيرول. وجميع هذه الأحماض تؤثر بشكل إيجابي على صحة القلب والكبد بالإضافة إلى خصائصها المضادة للسرطان.
ليس هذا فحسب ترتبط مستويات السكر المرتفعة في الدم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. ويساعد احتواء بذور الشيا على الألياف والمركبات الغذائية على تنظيم نسبة السكر في الدم.
كما أظهرت بعض الدراسات على الفئران، أن من فوائد بذور الشيا أيضاً تقليل مستويات الدهون الثلاثية العالية ومستويات الإجهاد التأكسدي. أما الدراسات البشرية أظهرت أن مكملات الشيا ساعدت على التقليل بشكل كبير من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
ولهذه الفوائد المتعددة جئنا لكي عزيزتي اليوم بمشروب بذور الشيا الذي يعمل كغسول للجسم من السموم وهو كالتالي:
طريقة تحضير مشروب Internal shower
المكوّنات:
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كوب من الماء.
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ملعقتان من بذور الشيا.
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عصرة من اللّيمون الحامض.
طريقة التحضير:
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ضعي بذور الشيا في الماء
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اعصري اللّيمون الحامض واتركي المزيج مدة 5 دقائق.
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يمكن تناوله على معدة خالية، بحيث يسمح بالتخلص من السموم في الجسم بطريقة طبيعيّة وبمكافحة مشكلة الإمساك بكلّ سهولة.