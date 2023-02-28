ميسي يحصد جائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عامًا) الاثنين، بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2022، المقدّمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.



وحصد ميسي الجائزة للمرة الثانية بمسيرته بعد أن حصدها عام 2019، مع الإشارة إلى أن جائزة “ذا بيست” مُنحت للمرة الأولى عام 2016.



نجم نادي باريس سان جيرمان وصل إلى الجائزة الفردية رقم 77 في مسيرته، بعد أن فاز بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم 2022.



ميسي قاد منتخب بلاده الأرجنتين إلى حصد كأس العالم قطر 2022 في ديسمبر الماضي، ليضيف اللقب الثالث في تاريخ “الألبي سيلستي”.



جدير بالذكر أن جائزة “ذا بيست” تُمنح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في حين تصدر جائزة الكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول”.



وحصد ميسي جائزة الكرة الذهبية 7 مرّات كان آخرها عام 2021. في حين فاز بالجائزة عن العام الماضي 2022 كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

في السياق نفسه، فاز الثنائي الأرجنتيني، ليونيل سكالوني بجائزة مدرب العام، والحارس إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في 2022.