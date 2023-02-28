موانئ تضيف خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز

البلاد- متابعات

أعلنت “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “ISI” التابعة لشركة BENGALTIGERLINE، إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، موضحة أن هذه الخطوة جاءت سعيًا لتقديم خدمات ملاحية عالمية المستوى للعملاء الإقليميين والدوليين.

وتسهم الخدمة الجديدة في ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بمينائي موندرا الهندي، وأم قصر العراقي بعدد سفينة واحدة؛ تبلغ طاقتها الاستيعابية 929 حاوية قياسية، بداية من 19 فبراير لعام 2023م.

إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة "ISI" التي تسهم في تقديم خدمات ملاحية عالمية المستوى وتربط #ميناء_الملك_عبدالعزيز بالدمام بالهند والعراق. pic.twitter.com/DZmg57sZ6U — مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) February 28, 2023

يُذكر أن “موانئ” قد أعلنت خلال شهر يناير لعام 2023م، عن إضافة كبرى الخطوط الملاحية، 5 خدمات جديدة إلى موانئ “جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري” التي تسهم في ربط المملكة بعدد 43 ميناء عالميًّا.

ويأتي ذلك تحقيقًا للهدف الاستراتيجي للهيئة بـ”تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية” اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

ويشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام برامج تطوير مستمرة؛ ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز إنتاجيته، وأكدت ما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية؛ بما يعزز مكانته في المركز الـ14 عالميًّا في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي.

ويُعد الميناء هو الميناء الرئيسي للمملكة على ساحل الخليج العربي، ويتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم ومساحته التي تصل إلى 19 كم2، ووجود 43 رصيفًا تصل طاقتها الاستيعابية إلى 105 ملايين طن.