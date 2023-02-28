مقتل قيادي بالقاعدة إثر غارة أميركية في اليمن

البلاد- متابعات

أكد مصدر يمني مقتل قيادي رفيع من تنظيم القاعدة، إثر غارة جوية أمريكية استهدفته، يوم الأحد الماضي، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”، إن أحد كبار شرعيي القاعدة (مرجعية قضائية تتولى إصدار أحكام شرعية للتنظيم)، قُتل مع أحد مرافقيه، في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار، على منزل مستأجر حديثًا في منطقة حصون آل جلال بمديرية الوادي شرقي مدينة مأرب.

ويعمل تنظيم القاعدة على استغلال الصراع الدائر في اليمن منذ 8 أعوام، لتوسيع نفوذه وتكثيف تحركات عناصره في عدد من مناطق البلد العربي، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية ما يخلف غالبًا ضحايا في صفوفها.