مطارات الرياض تؤكد نجاح تجربة “بصمة الوجه”

البلاد- متابعات

كشفت شركة مطارات الرياض عن نجاح تجربة رحلة السفر الذكية عبر مطار الملك خالد الدولي والتي تهدف للتعرف الرقمي على هوية الركاب أو بصمة الوجه الرقمية.

وأشارت إلى أن التجربة تمت بنجاح في صالة السفر الدولية رقم 2 في مطار العاصمة السعودية؛ وذلك بالشراكة مع شركة “سيتا” المتخصصة في تقنيات النقل الجوي.

وتُعد تقنية التعرف على الوجه أحدَ أبرز الحلول التقنية المعنية بأنظمة إدارة الهوية في مجال الطيران؛ نظرًا لاعتمادها على السمات الحيوية للمسافر لتكون بديلًا عن بطاقة صعود الطائرة.

وأكد محمد المغلوث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، أن تجربة تقنية “رحلة السفر الذكية” تأتي لدعم مجهوداتنا وخططنا المستقبلية، وتعزيزها؛ بهدف تحقيق رقمنة تجربة السفر”.

وتسعى شركة مطارات الرياض للاستفادة من هذه التقنية في تحسين العمليات التشغيلية، ورفع جودة إجراءات السفر؛ الأمر الذي يقتضي تطبيق استراتيجيات جديدة باستخدام أحدث التقنيات لتقليل الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات؛ بهدف إضافة تأثير إيجابي على تجربة المسافر وتحقيق رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة لهم.

وتتمثل الخدمة الذاتية الجديدة، في تقنية ذكية تستطيع التعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين؛ لتسجيل وصولهم في منطقة المغادرة والصعود على متن الطائرة دون الحاجة إلى حمل جواز السفر أو بطاقة صعود الطائرة أو غيرها من وثائق السفر؛ وذلك بعد التقاط صورة للوجه ترتبط مباشرة بجواز المسافر ووثائق سفره.