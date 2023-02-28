الرياضة

شاهد.. القادسية يوقف انتصارات الرياض ويتغلب عليه 1/2

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1444 هـ      28 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
أوقف فريق القادسية سلسلة النتائج المميزة للرياض، بعد فوزه عليه 1/2 ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري” يلو” للدرجة الأولى للمحترفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز بالرياض.

الرياض سجل أولًا عن طريق ميراندا في الدقيقة 12، وأدرك والتر بواليا التعادل للقادسية في الدقيقة 15 قبل أن يضيف الهدف اللاعب نفسه هدف الفوز الثاني عند الدقيقة 85.

ليرتفع رصيد القادسية إلى النقطة 25 بالمركز الخامس عشر، فيما تراجع الرياض للمركز الرابع برصيد 44 نقطة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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