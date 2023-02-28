شاهد.. القادسية يوقف انتصارات الرياض ويتغلب عليه 1/2

حائل- خالد الحامد
أوقف فريق القادسية سلسلة النتائج المميزة للرياض، بعد فوزه عليه 1/2 ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري” يلو” للدرجة الأولى للمحترفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز بالرياض.
د12‘⚽️ هدف لـ @AlRiyadhFC
ميراندا يحرز الهدف الأول 👏#الرياض_القادسية
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/U2bpaRVXAo
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 28, 2023
الرياض سجل أولًا عن طريق ميراندا في الدقيقة 12، وأدرك والتر بواليا التعادل للقادسية في الدقيقة 15 قبل أن يضيف الهدف اللاعب نفسه هدف الفوز الثاني عند الدقيقة 85.
د15‘⚽️ هدف لـ @qadisiyah1967
والتر بواليا يعادل النتيجة 👏#الرياض_القادسية
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/hjCRICODzZ
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 28, 2023
د85‘⚽️ هدف لـ @qadisiyah1967
والتر بواليا يحرز الهدف الثاني 👏#الرياض_القادسية
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/pNHtlRejwK
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 28, 2023
ليرتفع رصيد القادسية إلى النقطة 25 بالمركز الخامس عشر، فيما تراجع الرياض للمركز الرابع برصيد 44 نقطة.