الإقتصاد

جدة تستضيف معرض الشوكولاتة والقهوة

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1444 هـ      28 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

تستضيف مدينة جدة فعاليات معرض جدة للشوكولاتة والقهوة في نسخته الثانية، متضمنا العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ويهدف المعرض الذي يقام في 8 مارس المقبل لمدة أربعة أيام، إلى خلق بيئة تكاملية تجمع صُنًاع الشوكولاتة والقهوة ورواد الأعمال بشكل منظم وفق أرقى أساليب العرض الحديثة والمتطورة، فيما يسعى لأن يكون النافذة الأهم للصٌناع والموردين ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة في المنطقة، من خلال تقديم أحدث ما وصلت إليه هذه الصناعة التي تلقى رواجًا وإقبالًا شديدين، مع إبراز مقدمي وصناع القهوة ، وسيشهد المعرض العديد من ورش العمل المختصة والمسابقات والعروض والفعاليات.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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