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توقيف مواطن بحوزته أكثر من 198 ألف قرص مخدر

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1444 هـ      28 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية، بحوزته (198,508) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت مديرية مكافحة المخدرات –عبر حسابها بموقع تويتر-  أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كانت مديرية مكافحة المخدرات، ضبطت أمس الاثنين، شخصين بمحافظة جدة، لعرضهما وترويجهما موادا مخدرة وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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