توقيف مواطن بحوزته أكثر من 198 ألف قرص مخدر

البلاد- متابعات

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية، بحوزته (198,508) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت مديرية مكافحة المخدرات –عبر حسابها بموقع تويتر- أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كانت مديرية مكافحة المخدرات، ضبطت أمس الاثنين، شخصين بمحافظة جدة، لعرضهما وترويجهما موادا مخدرة وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.