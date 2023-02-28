تقرير دولي يكشف الحصيلة شبه النهائية لضحايا زلزال تركيا وسوريا

البلاد- وكالات

أفادت وكالة “فرانس برس” للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا تجاوز عتبة الخمسين ألف ضحية.

واعتمدت الوكالة الفرنسية إحصائيات لجهات عدة، حيث بلغ الضحايا في سوريا 5951 شخصًا، في حصيلة شبه نهائية، في وقت أحصت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث “آفاد” 44 ألفاً و374 ضحية، ما يرفع حصيلة البلدين 50 ألفًا و325 شخصاً.

وكانت حصيلة غير نهائية في سوريا أفادت بأن عدد الضحايا تجاوز 3600 ضحية.

وألحق الزلزال دماراً هائلًا في مناطق واسعة من محافظات حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب) وحماة (وسط) واللاذقية وطرطوس (غرب)، ليضاعف مآسي شعب يعاني منذ نحو 12 عاماً من نزاع مُدمر قسم البلاد بين أطراف عدة.

وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، أحصت” الصحة السورية” مصرع 1414 شخصًا في حصيلة نهائية.

وفي مناطق المعارضة السورية جرى إحصاء مقتل 4537 شخصًا، واعتمدت في حصيلتها “على معطيات تم جمعها من المستشفيات والمراكز الطبية، والدفاع المدني، وكذلك من مصادر أهلية ومجالس محلية وثّقت دفن ضحايا من دون نقلهم الى المستشفيات”.

وكانت وكالة “فرانس برس” اعتمدت منذ حصول الزلزال على حصيلة القتلى التي نشرتها منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) والتي توثق بشكل رئيسي الضحايا الذين انتشلهم عناصرها.

وحصيلة الضحايا الأخيرة في سوريا مطابقة للارقام التي سبق للأمم المتحدة أن أعلنتها.