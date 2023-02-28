“تجمع القصيم” يدشن 10 سيارات إسعاف جديدة

البلاد- واس

دشّن تجمُّع القصيم الصحي 10 سيارات إسعاف حديثة الموديل وعالية الجودة بعد أن تمّ تجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لدعم مراكز النقل الطبي في المستشفيات التابعة له في مختلف مناطق القصيم.

وبيّن تجمُّع القصيم أن تدشين سيارات الإسعاف، يهدف إلى الإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة للمرضى والمستفيدين أثناء عمليات النقل الطبي بين المنشآت الصحية، وتعزيز أسطول النقل الطبي بالآليات والأجهزة الطبية الحديثة لتقديم أفضل الخدمات الطبية الطارئة للمرضى.

وكشف التجمُّع أنه تمّ تصميم كابينة الإسعاف بأحدث المواصفات والمعايير لوزارة الصحة السعودية، وتزويد سيارات النقل الطبي الإسعافي بالأجهزة الطبية المتطورة لمراقبة العلامات الحيوية للمريض، إضافة إلى جهاز التنفس الصناعي، وجهاز صدمات القلب، وجهاز شفط السوائل.

ويهدف تجمُّع القصيم الصحي من خلال إطلاق المبادرات وخطط التطوير والتحسين المستمرة، إلى تقديم أجود الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين من جميع محافظات المنطقة وخارجها، بما يتماشى مع برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 مجال في جودة الحياة، وبما يحقق رضا المستفيدين ويصل بالخدمات الصحية لمستوى الطموحات المرجوة والغايات المنشودة.