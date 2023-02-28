برامج للعناية بالآثار في حائل

البلاد – حائل

نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بأهمية برامج العناية بالآثار والتعريف بها، والعمق الأثري والمخزون التراثي في المنطقة والدور الذي تقوم به الهيئة، مشيراً إلى موقعي الرسوم الصخرية في جبة والشويمس المسجلان في لائحة التراث العالمي باليونسكو، مبدياً تفاؤله بمستقبل المواقع والبرامج الأثرية والتراثية بالمنطقة في ظل دعم القيادة ووفق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة الدكتور يحيى بن ناصر الفريدي، الذي استعرض جانباً من خطط فرع الهيئة بالمنطقة للمشاريع الحالية والمستقبلية، منوهاً بدعم سمو أمير حائل ومساندته لأعمال وبرامج الفرع بالمنطقة.