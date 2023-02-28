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برامج للعناية بالآثار في حائل

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1444 هـ      28 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – حائل

نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بأهمية برامج العناية بالآثار والتعريف بها، والعمق الأثري والمخزون التراثي في المنطقة والدور الذي تقوم به الهيئة، مشيراً إلى موقعي الرسوم الصخرية في جبة والشويمس المسجلان في لائحة التراث العالمي باليونسكو، مبدياً تفاؤله بمستقبل المواقع والبرامج الأثرية والتراثية بالمنطقة في ظل دعم القيادة ووفق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة الدكتور يحيى بن ناصر الفريدي، الذي استعرض جانباً من خطط فرع الهيئة بالمنطقة للمشاريع الحالية والمستقبلية، منوهاً بدعم سمو أمير حائل ومساندته لأعمال وبرامج الفرع بالمنطقة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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