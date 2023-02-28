الإقتصاد

السياحة: أعلى معدل للزوار الدوليين

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1444 هـ      28 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية، فهد حميد الدين، أن المملكة سجلت أعلى معدل لاستقبال الزوار الدوليين في تاريخها في يناير الماضي.

وقال خلال مشاركته في جلسة “المنتدى السعودي للإعلام” إن هيكلة التأشيرات ما زالت مستمرة في التطوير لتسهيل القدوم ، والخطوات مستمرة على كل مسار ، لافتا إلى أن المملكة مرتبطة بـ 140 مدينة حول العالم، متوقعا أن تصل إلى 160 مدينة أو أكثر في نهاية العام الحالي.

وأكد حميد الدين أن أهمية القطاع السياحي تكمن في المساهمة في زيادة الناتج المحلي، وكذلك إيجاد وظائف جديدة وهي ميزة نسبية لهذا القطاع، مشددا على أن الأثر الفاعل والقوي لنجاح جهود منظومة السياحة هو الترحيب بالزوار من قبل المواطن السعودي.

ويستهدف القطاع السياحي رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030م، تتضمن هذه الزيارات نحو 55 مليون زيارة من الخارج، بالإضافة إلى 45 مليون زيارة من الداخل، مع توفير مليون فرصة وظيفية؛ وزيادة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسارع وزارة السياحة جهودها ومبادراتها لتنفيذ استراتيجيتها نحو المستقبل، تعززها التشريعات والمشاريع الجديدة المحفزة للاستثمار والجذب السياحي لوجهات مميزة وذات تنوع جغرافي وتاريخي يلبي تطلعات السياح.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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