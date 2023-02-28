السياحة: أعلى معدل للزوار الدوليين

البلاد – الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية، فهد حميد الدين، أن المملكة سجلت أعلى معدل لاستقبال الزوار الدوليين في تاريخها في يناير الماضي.

وقال خلال مشاركته في جلسة “المنتدى السعودي للإعلام” إن هيكلة التأشيرات ما زالت مستمرة في التطوير لتسهيل القدوم ، والخطوات مستمرة على كل مسار ، لافتا إلى أن المملكة مرتبطة بـ 140 مدينة حول العالم، متوقعا أن تصل إلى 160 مدينة أو أكثر في نهاية العام الحالي.

وأكد حميد الدين أن أهمية القطاع السياحي تكمن في المساهمة في زيادة الناتج المحلي، وكذلك إيجاد وظائف جديدة وهي ميزة نسبية لهذا القطاع، مشددا على أن الأثر الفاعل والقوي لنجاح جهود منظومة السياحة هو الترحيب بالزوار من قبل المواطن السعودي.

ويستهدف القطاع السياحي رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030م، تتضمن هذه الزيارات نحو 55 مليون زيارة من الخارج، بالإضافة إلى 45 مليون زيارة من الداخل، مع توفير مليون فرصة وظيفية؛ وزيادة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسارع وزارة السياحة جهودها ومبادراتها لتنفيذ استراتيجيتها نحو المستقبل، تعززها التشريعات والمشاريع الجديدة المحفزة للاستثمار والجذب السياحي لوجهات مميزة وذات تنوع جغرافي وتاريخي يلبي تطلعات السياح.