إطلاق مهرجان زيتون الجوف الدولي السادس عشر في مارس

البلاد- متابعات

وجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بإطلاق مهرجان زيتون الجوف الدولي السادس عشر في ١٦ شعبان الجاري ٨ مارس ٢٠٢٣، ولمدة عشرة أيام، بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن توجيه أمير المنطقة يأتي لما للمهرجان من دور في التسويق للمنتجين، وإبراز المنتج الأساسي للمنطقة، وكذلك صناعة فرص استثمارية في زيت الزيتون، لافتًا إلى إسهام المهرجان في رفع مستوى الحراك الاقتصادي والتجاري بالمنطقة، وزيادة نسبة إسهام القطاع الزراعي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مؤكدًا أن الشراكة مع أرامكو كشريك رسمي تسهم في تحقيق أهداف المهرجان.

ونوّه المهندس الشرعان بدعم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، للمنتجين ومزارعي الزيتون بالمنطقة، وتوجيه الأمير الدائم بتذليل جميع العقبات لرفع جودة المنتج وزيادة حجم الإنتاج، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030م، وتطلعات القيادة الرشيدة.

وقدم أمين المنطقة شكره وتقديره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على دعمه المستمر وغير المحدود لخدمة المنطقة في جميع المجالات وحرصه الدائم على دعم المزارعين بالمنطقة.