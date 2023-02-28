الدولية

إصابة شخصين في إطلاق نار بالقرب من مدرسة ابتدائية ألمانية

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1444 هـ      28 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

أصيب شخصان بجروح خطيرة في حادث إطلاق أعيرة نارية بجوار مدرسة ابتدائية في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا.

ونشرت صحيفة “بيلد” الألمانية، خبر إطلاق الأعيرة النارية وإصابة سكان المنطقة المجاورين للمدرسة بالهلع، حيث اتصلوا بالشرطة، والتي تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار بعد وقت قصير.

 وأكدت الصحيفة أن المدرسة نفسها لم تتأثر بالحادث، ويتم حاليًا رعاية الطلاب والمعلمين الذين ما زالوا  في منطقة الحادث.

 وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة أوسنابروك، إن أحد الطلقات النارية أصابت شخصًا بجروح خطيرة بالقرب من مدرسة ابتدائية ألمانية في بلدة برامش شمال غرب البلاد يوم الثلاثاء، قبل أن يصيب نفسه بجروح خطيرة بالسلاح.

 وأشار إلى إنه تم نقل مطلق النار والضحية إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر ويتلقيان العلاج، مضيفًا أنه يجري استجواب شهود الحادث ولم يعد هناك أي خطر على الجمهور.

ibrahim

كتب بواسطة

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