9 أعاصير تضرب أوكلاهوما وكانساس الأمريكيتين.. ظلام دامس وطرق مغلقة ومنازل محطمة

البلاد- وكالات

ضربت سلسلة من الأعاصير ولايتي أوكلاهوما وكانساس الأمريكيتين، تاركة خلفها مباني محطمة وسيارات مقلوبة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنها تلقت بلاغات عن تسعة أعاصير في كانساس وأوكلاهوما. ويأتي الطقس القاسي بعد أيام من اجتياح عاصفة شتوية مناطق السهول الأمريكية والغرب الأوسط والبحيرات العظمى.

وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والشركات. وقالت الشرطة في نورمان بولاية أوكلاهوما إن 12 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم جراء العواصف التي اجتاحت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 128 ألف نسمة، وأماكن قريبة منها.

وأوضحت الشرطة أنه لا توجد إصابات خطيرة تهدد الحياة. وقال جورج رايش الذي يمتلك منزلا في بلدة شوني بشرق أوكلاهوما سيتي لقناة تابعة لشبكة إيه.بي.سي “كان هناك الكثير من الرياح القوية فعلا… بدأ الخشب والحطام يتطاير. قفزت بسرعة إلى المقعد الخلفي لسيارة كانت داخل المرآب”.

كما ذكرت الشرطة أن العديد من الطرق أُغلقت بسبب سقوط أعمدة الكهرباء والحطام. وأفاد موقع باور أوتيدج دوت يو.إس بأن الكهرباء انقطعت عن حوالي 12 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء أوكلاهوما.

وأظهرت لقطات فيديو وصور للدمار جاءت في نشرات الأخبار المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي سقوط خطوط كهرباء في وسط الطرق وتناثر الحطام إلى أحياء مجاورة وتطاير أسطح المباني. وأظهرت إحدى الصور انقلاب سيارة حمراء واستقرارها فوق أخرى.

وأفاد موقع باور أوتيدج دوت يو.إس بأن أكثر من 130 ألف منزل وشركة في ميشيجان ظلوا بدون كهرباء الاثنين. وسجلت التوقعات الجوية، الإثنين، رياحا تصل سرعتها إلى 177 كيلومترا في الساعة في السهول الأمريكية إلى جانب عواصف شتوية قوية في كاليفورنيا ومنطقة الغرب الأوسط العليا ونيو إنجلاند.

وقضت مناطق في كاليفورنيا عطلة نهاية الأسبوع وهي تتعامل مع الثلوج الكثيفة على المرتفعات، ومع الأمطار والبَرَد في الأراضي المسطحة، ومع درجات الحرارة التي وصلت إلى حد التجمد في أجزاء من الولاية المعروفة بطقسها المعتدل.