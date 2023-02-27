4,1 مليارات ريال استثمارات بصناعة المنسوجات في “مدن”

البلاد- واس

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي أن حجم الاستثمارات الصناعية في مجال المنسوجات والأقمشة الواقعة ضمن نطاق مدن تتجاوز تقريباً 4,1 مليارات ريال، موزعة على 125 عقداً صناعياً في 19 مدينة صناعية وعلى مساحات إجمالية تتجاوز المليون م2.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من معرض الأقمشة الرجالية والإكسسوارات برعاية الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي يستمر (5) أيام؛ بهدف تعزيز الصناعة في هذا القطاع الذي يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

وأفاد العرقوبي أن قطاع الأقمشة والمستلزمات الرجالية يشهد نمواً عالياً في المملكة و غالب موادها الخام مصدرها من السعودية، ويعدُّ مجالاً خصباً لاستثمار الفرص الصناعية في هذا القطاع، لافتاً النظر إلى أن القطاع الصناعي في المملكة يشهد تطورات كبيرة في ظل ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم وتسهيل للاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة، كما هيَّأت “مدن” البنى التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية الداعمة و عدداً من المنتجات الجاهزة والحلول المبتكرة في جميع مناطق المملكة وبمساحات مختلفة؛ لبناء مصانع بمختلف القطاعات.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمعرض مقرن النشمي أن النسخة الثانية من المعرض تشهد مشاركة العديد من العلامات التجارية السعودية في مجال الأقمشة والإكسسوارات، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الورش التدريبية في مجال تصميم المنتجات وآلية تسويقها و ارتباطها بالهوية المحلية وحماية حقوقك الملكية الفكرية وآلية منح العلامة التجارية للمستثمرين داخل المملكة وخارجها.