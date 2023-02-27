1.3 مـــلــيــار صادرات التمور

البلاد- الرياض

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور أن صادرات التمور السعودية حققت ارتفاعاً بنسبة 5.4 % في 2022م مقارنة بعام 2021م، لتصل إلى مليار و280 مليون ريال، وكذلك زيادة بنسبة 121 % خلال الفترة من عام 2016م حتى عام 2022م، حيث كان معدل النمو السنوي لصادرات التمور السعودية في تلك السنوات السبع الماضية قد سجل ارتفاعاً بنسبة 12 %.

وأشار المركز إلى أن ما تم تحقيقه يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله – بتعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل بناءً على رؤية المملكة 2030، والتي أولت قطاع النخيل والتمور اهتماماً كبيراً من خلال تطويره واستدامته، كما عملت منذ وقت مبكر في إعداد وتنفيذ برامج لتطوير القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي. ولفت المركز إلى أن تطوير قطاع النخيل ساعد في زيادة انتشار التمور السعودية في غالب الأسواق العالمية، حيث بلغت الدول المستوردة له 116 دولة.