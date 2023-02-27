منطقة لوجستية متكاملة جنوب جدة

البلاد – جدة

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” و”غرفة جدة” أمس اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة الخُمرة جنوب جدة بقيمة استثمارية بقيمة نحو مليار ريال؛ بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية ومضاعفة الاستثمارات الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص.

وتعمل المنطقة على زيادة الاستغلال الأمثل للأصول التابعة لـ”موانئ” وتحقيق التنوع في الأصول والشركات، إضافة إلى توفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة تزيد عن 10 آلاف وظيفة في القطاع اللوجستي؛ وذلك من خلال الأعمال والاستثمارات التي تجذبها منطقة الخُمرة عند تطويرها، وكذلك زيادة جاذبية ميناء جدة الإسلامي عن طريق رفع مستوى الخدمات والمناطق اللوجستية المساندة القريبة للميناء؛ والذي بدوره سيرفع من أحجام المُناولة بالتزامن مع زيادة عمليات إعادة التصدير المستهدفة.

وتتميز المنطقة اللوجستية المتكاملة بمساحتها الإجمالية التي تبلغ 3 ملايين متر مربع؛ يتم تقسيمها إلى 3 مناطق فرعية عبارة عن مستودعات نموذجية “مشتركة”، إضافة إلى ساحات تخزين متوسطة ومستودعات “مفردة”، وساحات تخزين كبيرة ومستودعات تلبي احتياجات المستوردين والمصدرين، إلى جانب وجود مناطق “إدارية، وتجارية، وسكنية” ومنطقة خدمات.