شاهد.. باريس يهزم مارسيليا بثلاثية في ليلة هدف ميسي الـ “700”

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي، بانتصاره سهرة الأحد على أولمبيك مارسيليا 3-0 في الجولة 25 من المسابقة.

ورفع النادي الباريسي رصيده إلى 60 نقطة في صدارة المسابقة بفارق 8 نقاط عن مارسيليا الذي تجمد رصيده عند 52 نقطة.



أقيمت المباراة في ملعب “أورانج فيلودروم” معقل مارسيليا أمام نحو 65 ألف مشجّع، وبإدارة الحكم الفرنسي كليمنت توربين.



سجّل كيليان مبابي في الدقيقتين 25 و55 ليصبح الهدّاف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ200 هدف مناصفة مع إدنسون كافاني.

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كما سجّل ليونيل ميسي هدفًا في الدقيقة 29 لصالح سان جيرمان، ليصل إلى حاجز 700 هدف في مسيرته على مستوى الأندية.



وأحرز ميسي 672 هدفًا مع برشلونة بين 2005 و2021. وأضاف 28 هدفًا بقميص باريس، ليصل إلى عتبة 700 هدف في مسيرته.