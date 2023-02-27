خبراء “الفاو” يبحثون استدامة القطاع السمكي

البلاد – جدة

قام وفد يمثل خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أمس، بزيارة لقطاع الثروة السمكية، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، للاطلاع على مقومات قطاع الأسماك، وتعزيز سبل تنمية الإنتاج السمكي البحري والمستزرع.

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أنه جرى مناقشة المستجدات المتعلقة بالمصايد السمكية والبيئة مع أعضاء من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، كذلك الالتقاء بموظفي الثروة السمكية بجدة وتعريف صغار المستثمرين بمجال العمل في تربية الأعشاب البحرية وتقديم الدعم لهم.

وبحسب الوزارة، ارتفاع حجم الإنتاج السمكي في المملكة من 32 ألف طن في 2016م إلى 119 ألف طن حتى نهاية 2022م، وتستهدف زيادة معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية من 9 – 13 كيلوغراما، مؤكدة تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 59 % من الثروة السمكية، وتستهدف المملكة تعزيز المنافسة في الأسواق العالمية ووصول المنتجات السمكية إلى أكثر من 35 دولة حول العالم، إضافة إلى توطين مهنة الصيد وتمكين أكثر من 2000 صياد من ممارسة مهنة الصيد.