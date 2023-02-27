تحضيرات المملكة لاجتماعات “العشرين”

البلاد – الرياض

التقى وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية فريد بن سعيد العسلي وكبير مفاوضي المناخ ومستشار سمو وزير الطاقة للاستدامة خالد بن محمد أبو الليف، بالشربا العماني لمجموعة العشرين ومستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عمان بانكاج بن كيمجي، والوفد المرافق له في مقر الهيئة.

وتم خلال اللقاء تقديم عروض مرئية عن تحضيرات المملكة للرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، وآلية مشاركة الفريق في اجتماعات مجموعات عمل التجارة والاستثمار، وكذلك تحولات الطاقة والتغير المناخي، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع سلطنة عمان.

يذكر أن سلطنة عمان تلقت دعوة من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين للمشاركة في قمة واجتماعات مجموعة العشرين بصفتها ضيفاً لهذا العام إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش ومصر وموريشيوس وهولندا ونيجيريا وسنغافورة وإسبانيا.

ومن المتوقع أن يعقد ما يزيد عن 150 اجتماعاً لمختلف المسارات في مجموعة العشرين، وتتوّج تلك الاجتماعات بقمة قادة دول مجموعة العشرين والدول المدعوة في التاسع والعاشر من شهر سبتمبر لعام 2023م في مدينة نيودلهي.