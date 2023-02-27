المؤتمر الهندسي يناقش تطوير القطاع

البلاد – الرياض

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث تحت شعار: “الهندسة والطريق إلى 2030م” الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين على مدار ثلاثة أيام في مدينة الرياض، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ويتضمن جلسة حوارية بعنوان” الهندسة والطريق إلى 2030″.

ويتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات التي يستعرضها نخبة من رواد القطاعات الهندسية محلياً وإقليمياً ودولياً، والمتعلقة بتطوير القطاع الهندسي والكوادر الوطنية الهندسية، إضافةً إلى تعزيز مشاركة المكاتب والشركات الهندسية في المشروعات المرتبطة بمنظومة جودة الحياة.

وتأتي أهمية المؤتمر من خلال التركيز على مستقبل القطاع الهندسي والتخصصات الهندسية النوعية نحو إيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجه القطاع، كما يعزز أيضاً مكانة المجال الهندسي في المملكة.