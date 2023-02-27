الدعيلج يتفقد محطة المناولة

البلاد- الرياض

التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الرئيس التنفيذي للمنافذ لشركة ساتس السنغافورية بوب شاي وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين الجانبين، إضافة إلى استعراض استراتيجية القطاع الهادفة إلى تعزيز التعاون والشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة لرفع مستوى التنسيق ومناقشة المعوقات التشريعية والتشغيلية للوصول لآلية تسهيل أعمالهم لتحقيق مستهدف الشحن الجوي 4,5 ملايين طن بحلول عام 2030م.

عقب ذلك، قام رئيس هيئة الطيران المدني وسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج، والرئيس التنفيذي للمنافذ لشركة ساتس السنغافورية ونائب الرئيس للوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة عوض بن عطالله السلمي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض للقطاع التجاري عبدالعزيز العساكر، بزيارة لمحطة المناولة الأرضية للشحن الجوي بالمطار، اطلعوا خلالها على القدرات التشغيلية للمحطة، والمرافق ومناطق المناولة للشحن العام والمبرد وشحنات التجارة الإلكترونية.