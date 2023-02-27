البريطاني تومي فيوري يتوج بلقب “نزال الحقيقة” في الدرعية

الرياض- البلاد
توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الاثنين الملاكم البريطاني المحترف تومي فيوري، بلقب “نزال الحقيقة” على حلبة الدرعية التاريخية، بعد فوزه على منافسه الأمريكي جيك بول، في الحدث الذي نظمته وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للملاكمة، وبالتعاون مع شركة تحدي المهارة للترفيه، الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.
ووسط حضور جماهيري مميز، وتغطية إعلامية واسعة، تمكن الملاكم تومي فيوري من كسب النزال وحزام البطولة، بعد فوزه بقرار الحكام، بعد أن استمر اللقاء لثماني جولات كاملة مع منافسه جيك بول.
* اللقب العالمي لوزن الخفيف الثقيل
سبق إقامة النزال الرئيس، مواجهة أخرى مهمة؛ حين التقى بطل العالم الحالي في الوزن الخفيف الثقيل الكونغولي إيلونغا ماكابو، بحامل اللقب السابق السويدي بادو جاك، الذي استطاع تحقيق لقب عالمي لوزن الخفيف الثقيل، وكسب النزال أمام منافسه ماكابو في الجولة (١٢) في مواجهة مثيرة بين الطرفين.
وشهدت النزالات الثانوية التي انطلقت عند الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد، تألق الملاكمين السعوديين وتحقيقهم للانتصارات، حيث تمكن الملاكم السعودي زياد المعيوف من هزيمة الإكوادوري رونالد مارتينيز في النزال الثانوي الأول، فيما بدأت الملاكمة السعودية رغد النعيمي مسيرتها الاحترافية من الدرعية، بتحقيق الانتصار بالضربة التكتيكية القاضية على منافستها الغانية بريتشوال أوكيدا، كما فاز الملاكم السعودي سلمان حمدة على الهندي فيليب ديفا بريان بالضربة التكتيكية القاضية، كما حقق الملاكم السعودي زياد مجرشي الانتصار على منافسه الغاني فيليب كوانساه.
وامتدادًا للقاءات الثانوية التي أقيمت، كسب الأمريكي آدم صالح منافسه ستيوارت كيلوج، وتمكن الملاكم الأردني بدر السمرين من المحافظة على سجله الخالي من الخسائر؛ حين فاز بالضربة القاضية على منافسه الروماني فيوريل سيميون، وفاز الأمريكي محسن كاسون على الأذربيجاني تاريل جعفروف.
يذكر أن هذا الحدث العالمي المميز على مستوى رياضة الملاكمة، يأتي ضمن الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، التي نظمتها وزارة الرياضة في موسم الدرعية 2022، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، نحو تعزيز مكانتها كوجهة رياضية مفضلة لمختلف الرياضيين في كل الألعاب، من خلال احتضان أكبر وأهم البطولات العالمية، وتقديم فعاليات جاذبة تعزز من ازدهار الاقتصاد الوطني، وتدعم المساهمة في بناء مجتمع حيوي.