مليار ريال استثمارات في الأمن الغذائي

البلاد – جدة

تسجل المملكة حضوراً قوياً في المعارض الإقليمية والدولية في مختلف الأنشطة ومنها المنتجات الغذائية، في إطار استراتيجيتها القوية لترسيخ الأمن الغذائي بكافة مقوماته، ومؤخراً اختتمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، مشاركتها في معرض الخليج للأغذية بدبي، وقعت خلالها عدداً من العقود والاتفاقيات لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات بالمملكة بإجمالي استثمارات تصل إلى مليار و69 مليون ريال ، فيما كشفت عن ارتفاع أعداد المصانع الغذائية إلى 1171 مصنعاً.

طوال أيام معرض “الخليج للأغذية 23” استعرضت “مدن” بيئتها الصناعية وخدماتها ومنتجاتها التي تمكن لتوطين الصناعات الغذائية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، طبقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” تماشياً مع رؤية السعودية 2030. وفي إطار إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي بالقطاعات الحيوية لتنويع قواعد الاقتصاد الوطني، وللمساهمة في توطين 85 % من إجمالي الطلب في سوق الغذاء بالمملكة، وقعت “مدن” اتفاقية مع شركة وادي الأردن للصناعات الغذائية “البيروتي” لإنشاء مصنع في المدينة الصناعية الثانية بجدة على مساحة 15 ألف م2 واستثمارات تقارب 50 مليون ريال لإنتاج الحبوب والبقوليات.

كما وقعت اتفاقية مع شركة الألبان الدنماركية الكويتية “كي دي دي”لاستثمار 375 مليون ريال في إنشاء مصنع على مساحة 100 ألف م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال لإنتاج العديد من السلع الأغذية والمشروبات، وكذلك عقد تخصيص أرض صناعية مع شركة سنيورة للصناعات الغذائية لإنشاء مصنع على مساحة 25 ألف م2 في المدينة الصناعية الثانية بجدة لإنتاج اللحوم المجمدة والمبردة باستثمارات 140 مليون ريال. كما أبرمت “مدن” اتفاقية مع شركة “دوز كافيه”لتخصيص مصنع جاهز بمساحة 1500م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال لاستثمار 4 ملايين ريال في إنتاج الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى اتفاقية ثلاثية مع منصتي “إنديل” و”فودكس” من شأنهما تحفيز سلاسل الإمداد والتوريد بقطاع الصناعات الغذائية من خلال تقديم خدمات الربط التقني بين مصنعي الأغذية في المدن الصناعية التابعة لـ “مدن” وسلسلة توريد المطاعم والضيافة بالمملكة. كذلك وقعت “مدن” عقداً مع شركة “إفكو” لتخصيص أرض صناعية جديدة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لإنتاج الكاتشب والمايونيز والطماطم ومشتقات الخبز، وذلك في إطار خطط الشركة لتوسيع نشاطها الاستثماري الحالي بقطاع الصناعات الغذائية، وتفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين العام الماضي 2022م.

ومؤخراً، وقعت “مدن” اتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة منها شركة سيارا العربية للصناعات الغذائية”، الذراع الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة “جي بي إس” البرازيلية أكبر شركة في العالم لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقاتها، وكذلك مع مجموعة الشايع، و”شركة نباتات الغذاء – إفكو”، لدعم مبادرة “مدن” لإنشاء “التجمعات الغذائية” في إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.