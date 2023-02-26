الرياضة

شاهد.. مانشستر يونايتد يفوز بكأس الرابطة على حساب نيوكاسل

محمد ابو الوفاaccess_time6 / شعبان / 1444 هـ      26 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل ويحقق كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

حصد مانشستر كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين “كأس كاراباو” بالفوز على نيوكاسل يونايتد الأحد بهدفين دون مقابل.

 

أقيمت المباراة بين الفريقين في ملعب “ويمبلي” بلندن أمام حضور قارب 88 ألف مشجّع، وبإدارة الحكم الإنجليزي دافيد كوت.

 

مانشستر يونايتد نجح في إضافة لقبه السادس في كأس الرابطة الإنجليزية، في حين فشل نيوكاسل في الفوز بلقبه الثالث.

 

سجّل لمانشستر يونايتد البرازيلي كاسيميرو بالدقيقة 33، ثم سفين بوتمان مدافع نيوكاسل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 39.

 

هذا هو اللقب الأول لمانشستر يونايتد في كل المسابقات منذ الفوز بكأس الدوري الأوروبي عام 2017 مع المدرب جوزيه مورينيو.

 

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