سعودي يخوض غمار الميكانيكا بالخبرة

جدة – عبدالهادي المالكي

بالرغم من سيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل في مجال الورش والميكانيكا بكافة أنواعها، إلا أن الشباب السعودي بدوأ في التوغل داخل هذه الورش بافتتاح ورش خاصة بهم فبعضهم من خريج الكليات التقنية والبعض الآخر اكتسبها خبرة من خلال عمله في ورش سابقة، أو من خلال ممارسة الصيانة واكتساب خبرة نتيجة لذلك. الميكانيكي محمد حبال يعمل في ورشته منذ أربع سنوات حيث كان في السابق يعمل في هذا المجال من 12 سنة قبل ورشته التي أسسها بالتقنيات الحديثة.



وقال حبال: العمل على السيارات شيء جميل جِدّاً، وإذا كنت تحب عالم السيارات ستجد أن العمل ممتع ومريح جدا، ولا تشعر بتعب الدوام لأنك تحب ما تعمل. أنا لم أطالب بدعم من أي جهة كانت في هذا المجال إلى الآن، ولكن ممكناً مُسْتَقْبَلاً لتوسيع المشروع. الحمد لله هناك أرباح في مجال الورش، وكل ما أثبت الميكانيكي جدارته، وثقت الناس فيه واسمه في السوق زاد زبائنه، والذي ينعكس إيجابيا على زيادة دخله.



يتنوع عندي أصحاب السيارات لا صلاح سياراتهم، إلا أن النصيب الأكبر للشباب.

وأنا بطبيعة خبرتي في هذا المجال لا أجد صعوبات إصلاح أي سيارة بما أن لديك الإرادة، إلا أنني مختص في السيارات الأمريكية.



لقد واجهت صعوبات عند افتتاح المشروع وخاصة في التأسيس وتوفير مستلزمات الورشة وبعض القطع يتم طلبها من الخارج.

هناك ورش متنقلة، وهي تعتبر فكرة جميلة وأنا إن شاء الله اعمل دراسة حول هذا المشروع ضمن خططي المستقبلية.