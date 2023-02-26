الثانوي الصناعي.. مؤسسة عريقة تضم عشرة تخصصات مهنية

جدة ــ عبد الهادي المالكي

قال المهندس ماجد قشقري وكيل شؤون المتدربين بالمعهد الثانوي الصناعي في جدة: يعد المعهد أقدم وأول منشأة تعليمية مهنية في المملكة يضم عشرة تخصصات مهنية تقدم عدداً من البرامج لأبنائها المتدربين مع الاهتمام والتركيز الآن على المجال الصناعي والتقني.

قال المهندس ماجد قشقري وكيل شؤون المتدربين بالمعهد الثانوي الصناعي في جدة: يعد المعهد أقدم وأول منشأة تعليمية مهنية في المملكة يضم عشرة تخصصات مهنية تقدم عدداً من البرامج لأبنائها المتدربين مع الاهتمام والتركيز الآن على المجال الصناعي والتقني.



وأضاف أن المؤسسة العامة للتدريب التقني بقيادة الرجل الأول في المؤسسة حريصة على تنويع البرامج التدريبية المقدمة للجنسين بنين وبنات، ولو نتكلم على ما يقدمه المعهد الصناعي الثانوي من برامج للبنين فهي كثيرة جِدّاً، حَيْثُ لدينا مَثَلاً بِرنامج الدبلوم الصباحي وهي شهادة تعادل الثانوية العامة يتخرج فيها المتدرب بعد انضمامه والتدريب لمدة تسعة فصول دراسية وتدريبية، ويتخرج المتدرب وهو حاصل على شهادة دبلوم المعهد الصناعي الثانوي بجدة طَبْعاً القبول بالنسبة للدبلوم يتمثل في أننا نحن نقبل خريجي الكفاءة المتوسطة أو حتى الصف الأول ثانوي ومن أتم الصف الثاني ثانوي بإمكانه الانضمام إلى برنامج الدبلوم الثانوي الصناعي.



واستطرد بقوله: “من أهم المزايا التي يحصل عليها المتدرب بَعِيداً عن جودة التدريب وعن التخصصات المهنية مبلغ 800 ريال، وبعد التخرج لديه مزايا كثيرة، حيث إن المتدرب لديه الأولوية في إكمال التدريب بأحد الكليات التقنية أو كليات الاتصالات، أَيْضاً يستطيع أن يواصل تدريبه حتى درجة البكالوريوس والحصول على الدرجات العليا.