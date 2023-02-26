“التعليم” تصدر تعليمات مشددة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. تعرف عليها

البلاد- متابعات

عممت وزارة التربية والتعليم تعميما عموميا على كافة مدارس المملكة مع انطلاق الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ اليوم، والتي تستمر 5 أيام، تضمنت منع الطلاب من حمل أي ورقة، أو كتاب، أو مذكرة إلى قاعة الاختبار عدا الأدوات الكتابية التي يحتاجها للاختبار.

وشددت التعليمات أن تكون الأدوات المسموح بها خالية تمامًا من أي معلومات سواء كانت كتابة رمز أو معادلة أو ما شابه ذلك وكتابة اسمه وإجابته باللون الأزرق، فيما يمكن لطلاب الصف الثالث الابتدائي استخدام القلم الرصاص في ورقة الإجابة وبخط واضح.

كما تضمنت التعليمات ضرورة تجنب تدوين أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وتجنب الغش أو محاولته أو المساعدة على الغش بأي وسيلة كانت، وأن يسمح للطالب الذي يتأخر بما لا يتجاوز 15 دقيقة بدخول الاختبار، ويؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار ذلك. كما لا يسمح للطالب الذي يحضر بعد مرور نصف الزمن المخصص للإجابة بدخول الاختبار ويحرر محضر تأخر طالب أكثر من 15 دقيقة.

وانتظم نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم، على مقاعد الاختبارات لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.