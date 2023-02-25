14 طائرة إغاثية سعودية وصلت تركيا وسوريا

البلاد- متابعات:

قال المتحدث مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، إن إجمالي المساعدات السعودية لمتضرّري الزلزال في تركيا وسوريا حتى الآن، بلغ 14 طائرة يضم كل طائرة ما بين 30-40 طناً من المساعدات.

فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي لـ #الإخبارية: نؤكد أن مجمل المساعدات حتى الآن بلغت 14 طائرة تضم كل طائرة مابين 30-40 طن من المساعدات#برنامج_120 pic.twitter.com/ATDcIjTeCN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 25, 2023

وأضاف الجطيلي؛ لـ”الإخبارية”، لافتاً إلى أن هذه المرحلة ركّزت على التدخل الإنساني العاجل في الأمن الغذائي وقطاع الإيواء والقطاع الصحي، والمساعدات الطبية.

ولفت إلى أن المساعدات توزّعت في أكثر من منطقة، وجزءٌ منها ذهب إلى الجانب السوري، حيث دخلت 44 شاحنة تحمل الفرش والأغطية والمواد الغذائية.