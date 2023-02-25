الأولى

14 طائرة إغاثية سعودية وصلت تركيا وسوريا

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1444 هـ      25 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات:

قال المتحدث مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، إن إجمالي المساعدات السعودية لمتضرّري الزلزال في تركيا وسوريا حتى الآن، بلغ 14 طائرة يضم كل طائرة ما بين 30-40 طناً من المساعدات.

وأضاف الجطيلي؛ لـ”الإخبارية”، لافتاً إلى أن هذه المرحلة ركّزت على التدخل الإنساني العاجل في الأمن الغذائي وقطاع الإيواء والقطاع الصحي، والمساعدات الطبية.

ولفت إلى أن المساعدات توزّعت في أكثر من منطقة، وجزءٌ منها ذهب إلى الجانب السوري، حيث دخلت 44 شاحنة تحمل الفرش والأغطية والمواد الغذائية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.