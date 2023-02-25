واشنطن رصدت 10 ملايين لضبطه.. القبض على أحد أبرز ممولي “ميليشيا حزب الله” في بوخارست

البلاد- متابعات

اعتقلت السلطات الرومانية محمد إبراهيم بزي، أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني، بحسب ما أعلنت واشنطن.

وألقت السلطات القبض على بزي، المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية منذ 2018، لدى وصوله إلى مطار بوخارست.

ويحمل بزي، 58 سنة الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية.

ووصل بزي إلى رومانيا برفقة محاميه اللبناني لأجل توقيع عقود عمل مع رجال أعمال من جنسيات أجنبية، ليتبين أنه تم استدراجه؛ إذ ما إن وصلت الطائرة التي تقله إلى مطار بوخاريست، حتى وجد رجال أمن أمريكيين في انتظاره، في حين أُطلق سراح المحامي، وهو من آل فرنجية.

وكانت واشنطن قد خصصت 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن مكان بزي، الذي ساهم في جمع ملايين الدولارات لحزب الله على مر السنين.

وقال المدعي العام الأمريكي في بروكلين بريون بيس: “أعتقد محمد بزي أنه يستطيع نقل مئات الآلاف من الدولارات سرًا من الولايات المتحدة إلى لبنان دون إخطار من سلطات إنفاذ القانون”، مضيفًا أن “اعتقاله اليوم يثبت أن بزي كان على خطأ”.

وسيتم ترحيل بزي مع مواطن لبناني آخر هو طلال شاهين من رومانيا إلى الولايات المتحدة.