الرياضة

شاهد.. أرسنال يتجاوز ليستر بصعوبة ويعزز صدارته للبريميرليج

محمد ابو الوفاaccess_time5 / شعبان / 1444 هـ      25 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أرسنال يفوز على ليستر سيتي

عزز أرسنال صدارته لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه خارج ملعبه أمام ليستر سيتي بهدف دون مقابل السبت.

 

جمعت المباراة بين الفريقين بملعب “كينغ باور” لحساب المرحلة الـ25 من المسابقة، بصافرة الحكم الإنجليزي كريج باوسون.

 

سجّل هدف أرسنال الجناح البرازيلي غابريل مارتينيلي في الدقيقة 46 إثر عمل جماعي مع زميله البلجيكي لياندرو تروسارد.

 

ورفع “الغانرز” رصيده إلى 57 نقطة في صدارة البريميرليج مقابل 52 لمانشستر سيتي، قبل مباراته في ملعب بورنموث بعد قليل.

 

m.abo.elwafa

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