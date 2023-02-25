الرياضة

تايكوندو الأخضر يخطف الذهب والبرونز في دولية الحسن

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1444 هـ      25 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة – محمد الجليحي
حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو رهف الجوهي المركز الأول، والميدالية الذهبية فئة البومسي تحت 30 عاما، في منافسات بطولة الحسن الدولية التاسعة، التي تدور رحاها بالعاصمة الأردنية عمان على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، خلال الفترة من 22-26 فبراير الجاري.

وتتنافس 16 دولة على الذهب الدولي، وكانت اللاعبة ديما الفرائضي وزن 33 كجم قد حققت المركز الثالث والميدالية البرونزية في ختام منافسات اليوم الأول للبطولة، وهي مخصصة لفئات الأشبال والناشئين والكبار والبومسي للذكور والإناث.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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