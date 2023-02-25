الدولية

بعد كهرمان مرعش..  زلزال جديد 5.5 ريختر يضرب وسط تركيا

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1444 هـ      25 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، إن زلزالا جديدًا بقوة 5.5 درجة مقياس ريختر ضرب وسط تركيا.

وأعلن معهد الزلازل التركي، في وقت سابق اليوم السبت، وقوع هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفا و218 حتى مساء الجمعة.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.