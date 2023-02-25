بعد كهرمان مرعش..  زلزال جديد 5.5 ريختر يضرب وسط تركيا

البلاد – وكالات

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، إن زلزالا جديدًا بقوة 5.5 درجة مقياس ريختر ضرب وسط تركيا.

وأعلن معهد الزلازل التركي، في وقت سابق اليوم السبت، وقوع هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفا و218 حتى مساء الجمعة.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.